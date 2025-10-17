盤中速報 - 費城半導體大跌1.01%，報6731.36點
截至台北時間17日09:30，費城半導體下跌68.66點（或1.01%），暫報6731.36點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.59%
- 近 1 月：+11.86%
- 近 3 月：+19.38%
- 近 6 月：+76.3%
- 今年以來：+35.42%
焦點個股
費城半導體成分股以英特格(ENTG-US)領跌。英特格(ENTG-US)下跌4.31%；芯源系統(MPWR-US)下跌2.33%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌1.93%；連貫(COHR-US)下跌1.85%；美光科技(MU-US)下跌1.78%。
部分成分股表現相對穩健，凌雲邏輯(CRUS-US)上漲1.56%；艾司摩爾(ASML-US)上漲0.97%；安可(AMKR-US)上漲0.7%；高通(QCOM-US)上漲0.68%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.34%。
