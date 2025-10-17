鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)EPS預估上修至0.92元，預估目標價為8.27元
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.9元上修至0.92元，其中最高估值1.01元，最低估值0.71元，預估目標價為8.27元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.01(1.01)
|1.19
|1.45
|1.46
|最低值
|0.71(0.71)
|0.68
|0.76
|0.99
|平均值
|0.9(0.9)
|0.98
|1.11
|1.19
|中位數
|0.92(0.9)
|1.01
|1.12
|1.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|221.65億
|447.75億
|904.45億
|121.42億
|最低值
|114.40億
|116.74億
|119.05億
|121.42億
|平均值
|185.10億
|263.07億
|417.95億
|121.42億
|中位數
|219.24億
|224.72億
|230.34億
|121.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.10
|0.92
|-1.33
|-0.13
|0.40
|營業收入
|263.94億
|263.32億
|195.58億
|247.39億
|324.70億
詳細資訊請看美股內頁：
Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
