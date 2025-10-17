search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)EPS預估上修至0.92元，預估目標價為8.27元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.9元上修至0.92元，其中最高估值1.01元，最低估值0.71元，預估目標價為8.27元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.01(1.01)1.191.451.46
最低值0.71(0.71)0.680.760.99
平均值0.9(0.9)0.981.111.19
中位數0.92(0.9)1.011.121.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值221.65億447.75億904.45億121.42億
最低值114.40億116.74億119.05億121.42億
平均值185.10億263.07億417.95億121.42億
中位數219.24億224.72億230.34億121.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.100.92-1.33-0.130.40
營業收入263.94億263.32億195.58億247.39億324.70億

詳細資訊請看美股內頁：
Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSAEG

