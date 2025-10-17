鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估下修至7.86元，預估目標價為250.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.01元下修至7.86元，其中最高估值8.79元，最低估值7.08元，預估目標價為250.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.79(8.79)
|15.97
|12.56
|10.19
|最低值
|7.08(7.08)
|7.46
|9.05
|9.72
|平均值
|7.92(7.99)
|10.73
|10.99
|9.96
|中位數
|7.86(8.01)
|10.02
|11.36
|9.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.22億
|15.49億
|17.46億
|15.30億
|最低值
|9.17億
|12.65億
|13.18億
|15.30億
|平均值
|9.71億
|14.17億
|15.28億
|15.30億
|中位數
|9.65億
|14.37億
|15.19億
|15.30億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.60
|3.63
|3.63
|5.04
|營業收入
|6.16億
|6.03億
|6.06億
|7.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.RGLD-US的目標價調升至250元，幅度約4.17%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.RGLD-US的目標價調升至237元，幅度約3.04%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.RGLD-US的目標價調升至237元，幅度約3.04%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.RGLD-US的目標價調升至225元，幅度約3.69%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇