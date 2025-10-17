search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估下修至7.86元，預估目標價為250.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.01元下修至7.86元，其中最高估值8.79元，最低估值7.08元，預估目標價為250.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.79(8.79)15.9712.5610.19
最低值7.08(7.08)7.469.059.72
平均值7.92(7.99)10.7310.999.96
中位數7.86(8.01)10.0211.369.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.22億15.49億17.46億15.30億
最低值9.17億12.65億13.18億15.30億
平均值9.71億14.17億15.28億15.30億
中位數9.65億14.37億15.19億15.30億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS4.603.633.635.04
營業收入6.16億6.03億6.06億7.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

