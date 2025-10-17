鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約梅隆銀行(BK-US)EPS預估上修至7.28元，預估目標價為120.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對紐約梅隆銀行(BK-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.11元上修至7.28元，其中最高估值7.41元，最低估值7.04元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.41(7.23)
|8.34
|9.2
|最低值
|7.04(6.84)
|7.65
|8.75
|平均值
|7.27(7.11)
|8.07
|9.01
|中位數
|7.28(7.11)
|8.05
|9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|200.65億
|210.94億
|219.27億
|228.78億
|最低值
|196.88億
|203.95億
|207.30億
|228.78億
|平均值
|199.37億
|207.45億
|215.86億
|228.78億
|中位數
|199.38億
|207.56億
|216.13億
|228.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.83
|4.14
|2.90
|3.87
|5.80
|營業收入
|168.04億
|160.17億
|199.23億
|337.04億
|397.45億
詳細資訊請看美股內頁：
紐約梅隆銀行(BK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
