search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約梅隆銀行(BK-US)EPS預估上修至7.28元，預估目標價為120.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對紐約梅隆銀行(BK-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.11元上修至7.28元，其中最高估值7.41元，最低估值7.04元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.41(7.23)8.349.2
最低值7.04(6.84)7.658.75
平均值7.27(7.11)8.079.01
中位數7.28(7.11)8.059

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值200.65億210.94億219.27億228.78億
最低值196.88億203.95億207.30億228.78億
平均值199.37億207.45億215.86億228.78億
中位數199.38億207.56億216.13億228.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.834.142.903.875.80
營業收入168.04億160.17億199.23億337.04億397.45億

詳細資訊請看美股內頁：
紐約梅隆銀行(BK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBK

相關行情

台股首頁我要存股
紐約梅隆銀行106.925-1.84%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty