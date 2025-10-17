鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一銀業(AG-US)EPS預估下修至0.24元，預估目標價為16.41元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對第一銀業(AG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.26元下修至0.24元，其中最高估值0.35元，最低估值0.07元，預估目標價為16.41元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.35(0.35)
|0.8
|1.03
|0.8
|最低值
|0.07(0.07)
|0.08
|0.22
|0.36
|平均值
|0.23(0.24)
|0.34
|0.5
|0.52
|中位數
|0.24(0.26)
|0.22
|0.38
|0.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.98億
|14.99億
|18.20億
|13.72億
|最低值
|9.98億
|10.67億
|12.91億
|13.72億
|平均值
|11.08億
|12.84億
|14.69億
|13.72億
|中位數
|11.20億
|12.80億
|12.97億
|13.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.11
|-0.02
|-0.43
|-0.48
|-0.34
|營業收入
|3.64億
|5.84億
|6.24億
|5.74億
|5.61億
詳細資訊請看美股內頁：
第一銀業(AG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
