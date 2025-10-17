鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一銀業(AG-US)EPS預估下修至0.24元，預估目標價為16.41元

search icon



根據FactSet最新調查，共6位分析師，對第一銀業(AG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.26元下修至0.24元，其中最高估值0.35元，最低估值0.07元，預估目標價為16.41元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.35(0.35)0.81.030.8
最低值0.07(0.07)0.080.220.36
平均值0.23(0.24)0.340.50.52
中位數0.24(0.26)0.220.380.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.98億14.99億18.20億13.72億
最低值9.98億10.67億12.91億13.72億
平均值11.08億12.84億14.69億13.72億
中位數11.20億12.80億12.97億13.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.11-0.02-0.43-0.48-0.34
營業收入3.64億5.84億6.24億5.74億5.61億

詳細資訊請看美股內頁：
第一銀業(AG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

