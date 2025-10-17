盤中速報 - 瑞波幣大跌9.31%，報2.2154美元

XRP由Ripple Labs創建，運行在數位支付平台瑞波網(Ripple Net)中，建立在開源的瑞波帳本 (XRP Ledger)分散式資料庫上。瑞波網是一個全球即時總額清算(RTGS)系統，可以任意轉帳各種法幣和虛擬貨幣，相較於其他數位資產平台，交易確認只需幾秒鐘完成，更為便捷且低成本。