盤中速報 - 瑞波幣大跌9.31%，報2.2154美元
瑞波幣(XRP)在過去 24 小時內跌幅超過9.31%，最新價格2.2154美元，總成交量達6.19億美元，總市值1,793.14億美元，目前市值排名第 5 名。
近 1 日最高價：2.4665美元，近 1 日最低價：2.2023美元，流通供給量：59,482,264,023。
XRP由Ripple Labs創建，運行在數位支付平台瑞波網(Ripple Net)中，建立在開源的瑞波帳本 (XRP Ledger)分散式資料庫上。瑞波網是一個全球即時總額清算(RTGS)系統，可以任意轉帳各種法幣和虛擬貨幣，相較於其他數位資產平台，交易確認只需幾秒鐘完成，更為便捷且低成本。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.85%
- 近 1 月：-24.56%
- 近 3 月：-33.17%
- 近 6 月：+12.54%
- 今年以來：-0.27%
