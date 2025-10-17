search icon



盤後速報 - 野村趨勢動能高息(00944)次交易(20)日除息0.05元，參考價14.18元

鉅亨網新聞中心


野村趨勢動能高息(00944-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。

首日參考價為14.18元，相較今日收盤價14.23元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.38%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/20 14.23 0.054 0.38% 0.0
2025/09/16 14.4 0.054 0.38% 0.0
2025/08/18 14.32 0.054 0.38% 0.0
2025/07/16 14.07 0.054 0.38% 0.0
2025/05/19 14.43 0.058 0.4% 0.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

野村趨勢動能高息14.23-0.14%

