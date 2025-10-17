search icon



盤後速報 - 富邦臺灣中小(00733)次交易(20)日除息1.06元，參考價47.24元

鉅亨網新聞中心


富邦臺灣中小(00733-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.06元。

首日參考價為47.24元，相較今日收盤價48.30元，息值合計為1.06元，股息殖利率2.2%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/20 48.30 1.063 2.2% 0.0
2025/04/23 36.91 0.073 0.2% 0.0
2024/10/17 55.8 1.321 2.37% 0.0
2024/04/18 65.6 5.153 7.86% 0.0
2023/10/19 52.85 1.2 2.27% 0.0

