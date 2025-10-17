盤後速報 - 富邦臺灣中小(00733)次交易(20)日除息1.06元，參考價47.24元
鉅亨網新聞中心
富邦臺灣中小(00733-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.06元。
首日參考價為47.24元，相較今日收盤價48.30元，息值合計為1.06元，股息殖利率2.2%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/20
|48.30
|1.063
|2.2%
|0.0
|2025/04/23
|36.91
|0.073
|0.2%
|0.0
|2024/10/17
|55.8
|1.321
|2.37%
|0.0
|2024/04/18
|65.6
|5.153
|7.86%
|0.0
|2023/10/19
|52.85
|1.2
|2.27%
|0.0
