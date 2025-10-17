鉅亨研報 2025-10-17 14:45

美國關稅壓力下的台廠優勢

2025年末台股展望：AI供應鏈強勢領軍，投資人必看成長亮點！ (圖:shutterstock)

2025 年第 4 季全球投資環境，依舊受到美國政策推動。川普政府重啟關稅大刀，對十大逆差國加徵 15% 至 35% 關稅，雖加劇貿易摩擦，但與過往相比，美國消費者承擔比例下降，更多成本由出口國吸收。

台灣雖受波及，但美國半導體關稅高達 100% 之下，已在美設廠或承諾投資的企業可獲豁免，反而凸顯台廠的靈活性與前瞻布局能力。配合美國「大而美法案」的投資抵減與減稅措施，科技產業鏈需求仍將持續支撐，成為台灣出口的穩定後盾。

台股 AI 供應鏈驅動電子股高成長

台灣經濟數據展現強勁韌性。外銷訂單已連續 6 個月年增，7 月金額達 576 億美元，創歷年同月新高，主計總處修正今年全年經濟成長率為 4.45%，位居主要經濟體前段。

AI 伺服鏈需求爆發，成為大盤上漲的主要引擎，也是最核心的成長動能。目前國際科技巨頭持續上修 AI 資本支出，全球四大雲端谷歌、亞馬遜、Meta 與微軟於 2025 年第 2 季積極擴大資本支出，其中谷歌全年資本支出預計將從原先估計的 750 億美元提升至 850 億美元。

台灣供應鏈因此直接受惠，涵蓋晶圓代工、散熱模組、矽光子、AI 伺服器零組件等領域，皆展現長期需求與獲利能見度。電子股的結構性優勢，使台股在第 4 季的投資吸引力，明顯高於其他區域市場。

投資策略聚焦台股 AI 供應鏈

美股確實受惠降息與資金面支撐，高盛上修 S&P500 目標價，但相較於美股集中於少數大型科技股，對台灣投資人而言，第 4 季更應鎖定台股 AI 族群，AI 供應鏈的成長更具廣度與深度。