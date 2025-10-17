鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-17 13:40

中國福耀玻璃 (03606-HK) 周四 (16 日) 晚間一紙公告震動商界，79 歲的「玻璃大王」曹德旺正式辭去董事長職務，長子曹暉接棒成為公司新掌門。這場醞釀十餘年的交班計畫終於畫下句點。

79歲「玻璃大王」退休！曹德旺卸任福耀董事長 市值1700億人民幣玻璃帝國交棒長子（圖：Shutterstock）

公告顯示，曹德旺因推動公司治理結構優化與永續發展需卸任，但仍留任董事並擔任終身榮譽董事長，長子曹暉則經董事會提名委員會推薦，當選第十一屆董事局董事長，並擔任法定代表人。

從 37 歲承包鄉鎮虧損玻璃廠，到打造出市值超過人民幣 1700 億元的全球汽車玻璃龍頭，曹德旺的白手起家史堪稱傳奇。出生於解放前的他，15 歲便因家貧輟學務工，改革開放初期在福建福清高山鎮異型玻璃廠當採購員。

1983 年政策允許個人承包鄉鎮企業後，他果斷接手瀕臨倒閉的廠子，推行績效工資制度，首年即轉虧為盈。1987 年，他創辦合資企業（福耀集團前身），生產汽車安全玻璃，1993 年帶領公司登陸上交所，後來又與法國企業合資引進技術，2015 年完成港股上市，實現「A+H」雙資本平台佈局。

2010 年後，福耀已在 12 個國家建成產銷基地，成為全球汽車玻璃市場的重要參與者。

交班計畫早有伏筆。曹德旺曾坦言「明年 80 歲，該徹底退休了」，但她過去十多年始終活躍於一線，除管理福耀外，還投身慈善。個人出資 100 億元籌建「福耀科技大學」，截至今年 8 月投入 43 億元。

此次卸任，曹德旺明確表示：「退下對福耀更好，讓新一代接手」，身體無恙的他將開啟退休生活，僅保留部分子公司職務。

接棒的曹暉，是曹德旺精心培養 30 餘年的長子。1970 年出生的曹暉，大學畢業後被父親「丟」進車間，從基層工人做到車間主任，後被派往香港做銷售，一幹六年，2000 年初美國分公司危機，他又被調往美國歷練，直至 2006 年升任集團總經理，被視為「準接班人」。

但 2015 年曹暉突然辭職創業，成立「三鋒」公司，一度讓交班計畫生變。

2018 年，福耀香港以 2.24 億元收購曹暉控制的三鋒集團，重新納入體系，為其回歸鋪路。此後曹暉擔任福耀副董事長，低調蟄伏至此次正式接任。

曹德旺曾將接班計畫分為三個步驟：總裁調整、董事長交棒、最終退出。如今，曹暉接任董事長，標誌著「扶上馬送一程」的傳承進入尾聲。

曹德旺對媒體表示，曹暉「從基層到海外全流程鍛鍊過，有能力接好班」。

福耀的交班，也是華人家族企業傳承潮的縮影。根據波士頓顧問報告顯示，中國百大家族企業中，超過四分之一創辦人年逾 70 歲，仍在第一線的創辦人平均年齡超過 60 歲。 「創一代」漸老，「二代接棒」成普遍命題，而像是正大集團謝其潤、海瀾之家周立宸、天合光能高海純等，均從基層起步，逐步接掌家族企業，但守業更難，輿論壓力、家族衝突、兩代分歧等挑戰，仍是二代們的必答題。