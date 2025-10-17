盤中速報 - Bella Protocol大跌10.12%，報0.299美元
鉅亨網新聞中心
Bella Protocol(BEL)在過去 24 小時內跌幅超過10.12%，最新價格0.299美元，總成交量達1.18億美元，總市值0.24億美元，目前市值排名第 191 名。
近 1 日最高價：0.696美元，近 1 日最低價：0.267美元，流通供給量：80,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+102.99%
- 近 1 月：+20.74%
- 近 3 月：+7.94%
- 近 6 月：-48.97%
- 今年以來：-45.77%
