盤中速報 - Ethena大漲18.61%，報0.46美元
Ethena(ENA)在過去 24 小時內漲幅超過18.61%，最新價格0.46美元，總成交量達1.29億美元，總市值30.11億美元，目前市值排名第 22 名。
近 1 日最高價：0.47美元，近 1 日最低價：0.38美元，流通供給量：6,621,875,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+18.10%
- 近 1 月：-37.59%
- 近 3 月：+11.74%
- 近 6 月：+55.01%
- 今年以來：-54.55%
