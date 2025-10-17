鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估下修至44.16元，預估目標價為1320元

search icon



根據FactSet最新調查，共16位分析師，對台光電(2383-TW)做出2025年EPS預估：中位數由44.38元下修至44.16元，其中最高估值46.46元，最低估值40.73元，預估目標價為1320元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值46.46(46.89)69.6587.64
最低值40.73(40.73)50.3461.9
平均值44.23(44.41)59.6373.95
中位數44.16(44.38)59.4172.21

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值96,940,000123,523,080150,157,510
最低值90,644,000103,545,000122,516,000
平均值94,132,190116,404,190140,587,310
中位數94,516,000117,644,560143,485,920

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS27.8116.3515.2416.5
營業收入
(單位：新台幣千元)		64,376,72741,296,21738,672,54938,500,026

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

