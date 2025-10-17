鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估下修至44.16元，預估目標價為1320元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對台光電(2383-TW)做出2025年EPS預估：中位數由44.38元下修至44.16元，其中最高估值46.46元，最低估值40.73元，預估目標價為1320元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|46.46(46.89)
|69.65
|87.64
|最低值
|40.73(40.73)
|50.34
|61.9
|平均值
|44.23(44.41)
|59.63
|73.95
|中位數
|44.16(44.38)
|59.41
|72.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|96,940,000
|123,523,080
|150,157,510
|最低值
|90,644,000
|103,545,000
|122,516,000
|平均值
|94,132,190
|116,404,190
|140,587,310
|中位數
|94,516,000
|117,644,560
|143,485,920
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|27.81
|16.35
|15.24
|16.5
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|64,376,727
|41,296,217
|38,672,549
|38,500,026
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台積電大震盪後下一步? 台光電PCB補跌 緯創 廣達 別買太早?【力積 第2】目標翻倍
- 又是拉積盤 鴻海 廣達 緯創跑就對了？AI的機會還有哪些？散裝船還能買？
- 台積電逃命? 鴻海 緯創 廣達 別買太早? 資金轉入中小型補漲【高力 第2】目標翻倍
- AI加持PCB上游原物料廠翻身 台燿和富喬都擬大規模籌資
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇