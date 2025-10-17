鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估上修至2.49元，預估目標價為210元

search icon



根據FactSet最新調查，共15位分析師，對南電(8046-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.38元上修至2.49元，其中最高估值3.36元，最低估值1.75元，預估目標價為210元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值3.36(3.36)14.321.96
最低值1.75(1.75)3.147.26
平均值2.4(2.37)7.3212
中位數2.49(2.38)6.9310.42

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值40,899,49064,244,63080,701,000
最低值38,653,00044,227,00049,312,960
平均值39,854,89049,047,11058,614,340
中位數40,098,00047,072,35052,921,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.32930.0516.38
營業收入
(單位：新台幣千元)		32,283,33142,252,57864,646,83652,228,457

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

