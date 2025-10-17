鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估上修至2.49元，預估目標價為210元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對南電(8046-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.38元上修至2.49元，其中最高估值3.36元，最低估值1.75元，預估目標價為210元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|3.36(3.36)
|14.3
|21.96
|最低值
|1.75(1.75)
|3.14
|7.26
|平均值
|2.4(2.37)
|7.32
|12
|中位數
|2.49(2.38)
|6.93
|10.42
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|40,899,490
|64,244,630
|80,701,000
|最低值
|38,653,000
|44,227,000
|49,312,960
|平均值
|39,854,890
|49,047,110
|58,614,340
|中位數
|40,098,000
|47,072,350
|52,921,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.32
|9
|30.05
|16.38
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,283,331
|42,252,578
|64,646,836
|52,228,457
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
