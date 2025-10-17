外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.5%，報1.6432元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間17日03:20，歐元/加幣上漲0.0081點漲幅達0.5%，暫報1.6432點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.01%
- 近 1 週：-0.54%
- 近 3 月：+1.49%
- 近 6 月：+3.10%
- 今年以來：+9.01%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.77，本日上漲0.54%
- 美元/新加坡幣相關性-0.74，本日上漲0.19%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.71，本日上漲0.49%
