焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.44%，報98.356點
截至台北時間17日01:10，美元指數下跌0.44點跌幅達0.44%，暫報98.356點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.77%
- 近 1 週：+0.20%
- 近 3 月：+0.43%
- 近 6 月：-1.11%
- 今年以來：-9.46%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.17
|0.35%
|美元/日元
|150.4
|-0.45%
|英鎊/美元
|1.34
|0.33%
|美元/加幣
|1.4
|-0.01%
|美元/瑞典克朗
|9.42
|-0.48%
|美元/瑞郎
|0.79
|-0.34%
