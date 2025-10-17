search icon



焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.44%，報98.356點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間17日01:10，美元指數下跌0.44點跌幅達0.44%，暫報98.356點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.77%
  • 近 1 週：+0.20%
  • 近 3 月：+0.43%
  • 近 6 月：-1.11%
  • 今年以來：-9.46%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.17 0.35%
美元/日元 150.4 -0.45%
英鎊/美元 1.34 0.33%
美元/加幣 1.4 -0.01%
美元/瑞典克朗 9.42 -0.48%
美元/瑞郎 0.79 -0.34%

文章標籤

焦點速報美元指數

