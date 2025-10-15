外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.54%，報0.7962元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間15日23:43，美元/瑞郎下跌0.0043點跌幅達0.54%，暫報0.7962點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.89%
- 近 1 週：+1.09%
- 近 3 月：+0.88%
- 近 6 月：-1.44%
- 今年以來：-11.43%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.84，本日下跌0.53%
- 美元/新加坡幣相關性0.81，本日下跌0.22%
- 美元/日元相關性0.67，本日下跌0.44%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
