盤中速報 - 費城半導體大漲1.2%，報6848.22點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間16日09:30，費城半導體上漲81.16點（或1.2%），暫報6848.22點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.36%
- 近 1 月：+11.67%
- 近 3 月：+18.33%
- 近 6 月：+68.26%
- 今年以來：+34.76%
焦點個股
費城半導體成分股以科磊(KLAC-US)領漲。科磊(KLAC-US)上漲5.98%；安可(AMKR-US)上漲4.58%；美光科技(MU-US)上漲4.15%；芯源系統(MPWR-US)上漲4.1%；和康電訊(MTSI-US)上漲4.02%。
