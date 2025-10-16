search icon



鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.2%，報6848.22點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間16日09:30，費城半導體上漲81.16點（或1.2%），暫報6848.22點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.36%
  • 近 1 月：+11.67%
  • 近 3 月：+18.33%
  • 近 6 月：+68.26%
  • 今年以來：+34.76%

焦點個股


費城半導體成分股以科磊(KLAC-US)領漲。科磊(KLAC-US)上漲5.98%；安可(AMKR-US)上漲4.58%；美光科技(MU-US)上漲4.15%；芯源系統(MPWR-US)上漲4.1%；和康電訊(MTSI-US)上漲4.02%。

部分成分股表現相對疲軟，超微半導體(AMD-US)下跌0.98%；德州儀器(TXN-US)下跌0.01%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6819.200.77%
科磊1086.115-0.08%
安可31.65+1.18%
美光科技197.8899+3.10%
芯源系統1028.16+2.01%
和康電訊139.79+2.16%
超微半導體236.76-0.77%
德州儀器175.9+0.36%

