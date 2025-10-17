search icon



盤中速報 - Verisk Analytics Inc(VRSK-US)大跌5.07%，報231.61美元

鉅亨網新聞中心


Verisk Analytics Inc(VRSK-US)截至台北時間17日00:33股價下跌12.38美元，報231.61美元，跌幅5.07%，成交量799,256（股），盤中最高價242.05美元、最低價231.61美元。

美股指數盤中表現

Verisk Analytics Inc(VRSK-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.21%
  • 近 1 月：-4.35%
  • 近 3 月：-18.71%
  • 近 6 月：-17.31%
  • 今年以來：-10.76%

台股首頁我要存股
S&P 5006639.47-0.47%
道瓊指數46046.95-0.45%
NASDAQ22532.38-0.61%
費城半導體6753.47-0.20%
Verisk Analytics Inc232.73-4.61%

