盤中速報 - Verisk Analytics Inc(VRSK-US)大跌5.07%，報231.61美元
Verisk Analytics Inc(VRSK-US)截至台北時間17日00:33股價下跌12.38美元，報231.61美元，跌幅5.07%，成交量799,256（股），盤中最高價242.05美元、最低價231.61美元。
美股指數盤中表現
Verisk Analytics Inc(VRSK-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.21%
- 近 1 月：-4.35%
- 近 3 月：-18.71%
- 近 6 月：-17.31%
- 今年以來：-10.76%
