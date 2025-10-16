search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩根士丹利(MS-US)EPS預估上修至9.33元，預估目標價為170.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對摩根士丹利(MS-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.97元上修至9.33元，其中最高估值10.12元，最低估值8.41元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.12(9.45)11.4212.8812.49
最低值8.41(8.41)9.149.8310.9
平均值9.36(8.97)10.1611.1311.7
中位數9.33(8.97)10.2311.1211.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值705.87億757.98億815.74億838.58億
最低值659.86億671.34億692.85億777.97億
平均值687.71億727.54億766.54億808.27億
中位數693.11億736.60億780.60億808.27億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.468.036.155.187.95
營業收入528.55億614.09億659.90億966.50億1,073.97億

詳細資訊請看美股內頁：
摩根士丹利(MS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

摩根士丹利162.2643+4.46%

