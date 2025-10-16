鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩根士丹利(MS-US)EPS預估上修至9.33元，預估目標價為170.00元
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對摩根士丹利(MS-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.97元上修至9.33元，其中最高估值10.12元，最低估值8.41元，預估目標價為170.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.12(9.45)
|11.42
|12.88
|12.49
|最低值
|8.41(8.41)
|9.14
|9.83
|10.9
|平均值
|9.36(8.97)
|10.16
|11.13
|11.7
|中位數
|9.33(8.97)
|10.23
|11.12
|11.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|705.87億
|757.98億
|815.74億
|838.58億
|最低值
|659.86億
|671.34億
|692.85億
|777.97億
|平均值
|687.71億
|727.54億
|766.54億
|808.27億
|中位數
|693.11億
|736.60億
|780.60億
|808.27億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.46
|8.03
|6.15
|5.18
|7.95
|營業收入
|528.55億
|614.09億
|659.90億
|966.50億
|1,073.97億
詳細資訊請看美股內頁：
摩根士丹利(MS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
