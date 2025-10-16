鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-16 19:23

由貿協主辦，全台規模最大的「台灣國際運動及健身展 (TaiSPO)」將於明 (2026) 年 3 月 25 日至 28 日於南港展覽館登場。貿協表示，預計吸引超過全球 80 國參觀者到訪，展出內容涵蓋室內健身、戶外運動、運動科技等領域，展現運動與健康產業的多元面貌，將吸引來自全球的參觀熱潮，為國內外業者開啟更多元的合作機會。

國際運動及健身展明年3/25登場，估吸引超過80國參觀者到訪。(圖:貿協提供)

貿協表示，本屆展覽首推「Motion Vision」展區，以「新創加速、跨界合作」為核心，以「運動為場景、健康為目標」為主軸，聚焦智慧科技、健康管理與永續等領域，展現從創新服務到實體產品的未來可能性。期待透過該平台，為新創團隊提供國際曝光、促進合作機會，成為亞太運動健康產業的重要加速關鍵。

據 Grand View Research 報告，全球健身設備市場正穩健成長，預計在 2030 年將突破 170 億美元，呼應此國際趨勢，TaiSPO「健身器材區」匯聚全球領先品牌與創新廠商，以年度主題 Stay Fit，Stay Well 為核心，將展出健身房重訓、跑步機、飛輪車以及啞鈴、槓鈴等器材，無論是大型健身中心或是居家健身市場，都能在此找到符合需求的專業產品與技術。

同時，根據 Sports Insight Report 數據顯示，水域運動持續升溫，潛水產業年成長率近 7%，為順應趨勢，此次 TaiSPO「潛水專區」將呈現從基礎潛水裝備到專業潛水器材的多樣選擇。