盤後速報 - 台新永續高息中小(00936)次交易(17)日除息0.06元，參考價15.69元
鉅亨網新聞中心
台新永續高息中小(00936-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。
首日參考價為15.69元，相較今日收盤價15.74元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.35%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/17
|15.74
|0.055
|0.35%
|0.0
|2025/09/15
|15.75
|0.055
|0.35%
|0.0
|2025/08/15
|15.48
|0.04
|0.26%
|0.0
|2025/07/15
|14.82
|0.03
|0.2%
|0.0
|2025/06/16
|14.8
|0.03
|0.2%
|0.0
