鉅亨速報

盤後速報 - 台新永續高息中小(00936)次交易(17)日除息0.06元，參考價15.69元

鉅亨網新聞中心


台新永續高息中小(00936-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。

首日參考價為15.69元，相較今日收盤價15.74元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.35%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/17 15.74 0.055 0.35% 0.0
2025/09/15 15.75 0.055 0.35% 0.0
2025/08/15 15.48 0.04 0.26% 0.0
2025/07/15 14.82 0.03 0.2% 0.0
2025/06/16 14.8 0.03 0.2% 0.0

