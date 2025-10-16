鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-16 16:24

智能手錶品牌 Garmin 今 (16) 日舉辦「2025 科技探索日」，亞洲區行銷與業務副總經理林孟垣表示，Garmin 第二季財報創下使高，其中今年亞洲與台灣的營收成長表現亮眼，並未落後於全球平均，而公司營收規模自疫情前已經大幅成長，目前正在台南廠區持續擴充產能，看好未來持續成長。

Garmin亞洲成長強勁不落後全球平均 最新Fenix 8 Pro MicroLED系列供不應求。(鉅亨網記者吳承諦攝)

林孟垣表示，Garmin 將成長動能歸功於多產品線齊發，特別是高階與大眾市場產品都交出不錯的量能。高達 6 萬元的 Fenix 8 Pro MicroLED 版本仍能賣動，而 Forerunner 系列始終是錶類最熱門的品項，公司看好未來產能將持續緊張，目前依舊處於持續擴大產能的狀態。

除了極致效能的產品線，鎖定健康的 Wellness 系列已成為另一強勁的成長動能，該系列產品的成效吸引其他品牌的用戶轉向 Garmin，成為主力營收來源之一。新品持續導入睡眠呼吸偵測、血氧、心電圖等功能，並推出睡眠臂帶以優化佩戴體驗。

林孟垣也提到，面向高爾夫的 GGC 系列也已經做出名聲，並發現高爾夫族群有年輕化的趨勢，相信會是未來的動能之一。

關於供應鏈，林孟垣表示，Garmin 的供應鏈以台灣為基地，是供應鏈的大部分。公司持續優先選擇台廠，例如晶片與面板分別與台積電及友達等大廠合作，並會強化供應鏈韌性。雖然高階 MicroLED 產品目前供不應求，但公司透過量產製程提升良率，有助於整個供應鏈的升級。

為因應營收成長，Garmin 已加大在台灣的投資，例如台南廠正在進行多期工程，新建大樓並優化產線。在地緣政治風險方面，公司透過歐美既有的生產基地來融合技術與提升產品水準。