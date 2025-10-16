鉅亨速報 - Factset 最新調查：先進(PGR-US)EPS預估下修至18.15元，預估目標價為270.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對先進(PGR-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.74元下修至18.15元，其中最高估值19.74元，最低估值16.26元，預估目標價為270.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.74(19.95)
|20.25
|17.8
|最低值
|16.26(16.26)
|12.84
|14.64
|平均值
|18.24(18.58)
|16.45
|16.48
|中位數
|18.15(18.74)
|16.53
|16.59
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|875.54億
|965.24億
|1,031.11億
|最低值
|830.39億
|879.05億
|934.07億
|平均值
|843.28億
|920.62億
|996.32億
|中位數
|839.99億
|923.87億
|1,007.60億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|9.66
|5.66
|1.18
|6.58
|14.40
|營業收入
|426.38億
|476.77億
|495.86億
|620.82億
|753.43億
詳細資訊請看美股內頁：
先進(PGR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
