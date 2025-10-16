鉅亨速報 - Factset 最新調查：先進(PGR-US)EPS預估下修至18.15元，預估目標價為270.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共24位分析師，對先進(PGR-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.74元下修至18.15元，其中最高估值19.74元，最低估值16.26元，預估目標價為270.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值19.74(19.95)20.2517.8
最低值16.26(16.26)12.8414.64
平均值18.24(18.58)16.4516.48
中位數18.15(18.74)16.5316.59

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值875.54億965.24億1,031.11億
最低值830.39億879.05億934.07億
平均值843.28億920.62億996.32億
中位數839.99億923.87億1,007.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS9.665.661.186.5814.40
營業收入426.38億476.77億495.86億620.82億753.43億

詳細資訊請看美股內頁：
先進(PGR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

PGR

