盤中速報 - 費城半導體大漲2.32%，報6723.01點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間15日09:30，費城半導體上漲152.69點（或2.32%），暫報6723.01點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.97%
- 近 1 月：+8.42%
- 近 3 月：+16.36%
- 近 6 月：+64.13%
- 今年以來：+30.84%
焦點個股
費城半導體成分股以艾司摩爾(ASML-US)領漲。艾司摩爾(ASML-US)上漲4.76%；科林研發(LRCX-US)上漲4.3%；台積電ADR(TSM-US)上漲3.34%；博通(AVGO-US)上漲3.07%；連貫(COHR-US)上漲2.99%。
部分成分股表現相對疲軟，邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.55%；美光科技(MU-US)下跌2.96%；安謀控股公司(ARM-US)下跌2.2%；安可(AMKR-US)下跌1.81%；芯源系統(MPWR-US)下跌1.37%。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 科磊(KLAC-US)大漲5.14%，報1078.4美元
- 盤中速報 - 伊魯米納(ILMN-US)大漲5.04%，報95.59美元
- 盤中速報 - 莫德納(MRNA-US)大漲5.12%，報27.6美元
- 盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大漲5.01%，報229.01美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇