鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2.32%，報6723.01點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間15日09:30，費城半導體上漲152.69點（或2.32%），暫報6723.01點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.97%
  • 近 1 月：+8.42%
  • 近 3 月：+16.36%
  • 近 6 月：+64.13%
  • 今年以來：+30.84%

焦點個股


費城半導體成分股以艾司摩爾(ASML-US)領漲。艾司摩爾(ASML-US)上漲4.76%；科林研發(LRCX-US)上漲4.3%；台積電ADR(TSM-US)上漲3.34%；博通(AVGO-US)上漲3.07%；連貫(COHR-US)上漲2.99%。

部分成分股表現相對疲軟，邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.55%；美光科技(MU-US)下跌2.96%；安謀控股公司(ARM-US)下跌2.2%；安可(AMKR-US)下跌1.81%；芯源系統(MPWR-US)下跌1.37%。

