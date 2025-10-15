鉅亨速報 - Factset 最新調查：富國銀行(WFC-US)EPS預估上修至6.25元，預估目標價為92.00元

search icon



Factset 最新調查：富國銀行(WFC-US)EPS預估上修至6.25元，預估目標價為92.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對富國銀行(WFC-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.08元上修至6.25元，其中最高估值6.8元，最低估值5.81元，預估目標價為92.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.8(6.8)7.368.34
最低值5.81(5.81)6.47.2
平均值6.24(6.09)6.887.82
中位數6.25(6.08)6.827.83

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值847.76億907.22億943.25億
最低值827.45億851.92億889.55億
平均值837.29億875.73億914.09億
中位數836.90億874.80億914.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.414.953.144.835.37
營業收入821.31億854.24億778.34億1,162.19億1,262.75億

詳細資訊請看美股內頁：
富國銀行(WFC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSWFC

