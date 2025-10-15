鉅亨速報 - Factset 最新調查：富國銀行(WFC-US)EPS預估上修至6.25元，預估目標價為92.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對富國銀行(WFC-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.08元上修至6.25元，其中最高估值6.8元，最低估值5.81元，預估目標價為92.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.8(6.8)
|7.36
|8.34
|最低值
|5.81(5.81)
|6.4
|7.2
|平均值
|6.24(6.09)
|6.88
|7.82
|中位數
|6.25(6.08)
|6.82
|7.83
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|847.76億
|907.22億
|943.25億
|最低值
|827.45億
|851.92億
|889.55億
|平均值
|837.29億
|875.73億
|914.09億
|中位數
|836.90億
|874.80億
|914.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.41
|4.95
|3.14
|4.83
|5.37
|營業收入
|821.31億
|854.24億
|778.34億
|1,162.19億
|1,262.75億
詳細資訊請看美股內頁：
富國銀行(WFC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉川普擬禁中國食用油 標普那指震盪收低 銀行股亮眼
- 盤中速報 - 富國銀行(WFC-US)大漲5.01%，報82.87美元
- 〈財報〉花旗Q3業績大驚喜 五大事業線全面飆升
- 本週操盤筆記：財報季開跑！美銀行股揭開序幕 投資人尋找經濟走勢線索
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇