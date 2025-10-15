外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大跌0.51%，報88.3025元
截至台北時間15日11:30，美元/印度盧比下跌0.453點跌幅達0.51%，暫報88.3025點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.41%
- 近 1 週：-0.09%
- 近 3 月：+3.31%
- 近 6 月：+2.84%
- 今年以來：+3.49%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.42，本日下跌0.19%
- 美元/瑞郎相關性0.38，本日下跌0.06%
- 美元/瑞典克朗相關性0.34，本日下跌0.09%
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
