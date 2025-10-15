search icon



外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.5%，報0.7994元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間15日05:19，美元/瑞郎下跌0.004點跌幅達0.5%，暫報0.7994點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.89%
  • 近 1 週：+1.09%
  • 近 3 月：+0.88%
  • 近 6 月：-1.44%
  • 今年以來：-11.43%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.85，本日下跌0.2%
  • 美元/新加坡幣相關性0.81，本日下跌0.03%
  • 美元/加幣相關性0.67，本日下跌0.09%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.91，本日下跌0.31%
  • 歐元/加幣相關性-0.76，本日下跌0.39%
  • 英鎊/美元相關性-0.75，本日下跌0.12%

