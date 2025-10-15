鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-15 08:17

歷時 20 天，中歐北極貨櫃快航航線首艘貨船周一（13 日）晚抵達英國費利克斯托港，該艘貨船從寧波舟山港出發，滿載約 4,000 個標準櫃，將陸續在英國、德國、波蘭和荷蘭的港口完成卸載作業。

中歐北極快航通航，「冰上絲綢之路」打通。（圖：新華社）

據《上觀新聞》周三報導，負責該航線的海傑航運（香港）公司營運長李曉斌在貨櫃卸載現場表示，中歐北極快航航線的海況溫度適合運輸熱敏貨物和時效性要求較高的商品。該艘貨船主要運輸以新能源車、鋰電池、太陽能光電產品為代表的「新三樣」商品。

中歐北極快航取道北極東北航道，直達歐洲。10 月 8 日，在離開該航道後，船舶在挪威海域遭遇風暴「艾米」，為保障安全減速航行，較計畫晚兩天抵達費利克斯托港。

海傑航運計劃 2026 年投入更多冰區加強型船舶運力，初步實現夏季通航區間的固定航線布置。

相比中歐班列約 25 天、蘇伊士運河航線約 40 天、好望角航線約 50 天的航期，該航線具有明顯時效優勢。