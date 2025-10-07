search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估下修至0.57元，預估目標價為8.77元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.58元下修至0.57元，其中最高估值0.65元，最低估值0.52元，預估目標價為8.77元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.65(0.65)0.790.710.69
最低值0.52(0.52)0.430.440.47
平均值0.58(0.59)0.580.610.57
中位數0.57(0.58)0.580.650.55

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值263.26億270.94億278.14億242.61億
最低值239.87億240.42億242.90億240.66億
平均值248.07億249.81億254.46億241.64億
中位數246.38億250.25億253.83億241.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.570.790.56-0.75--
營業收入252.47億270.61億268.33億248.07億234.45億

詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSERIC

相關行情

台股首頁我要存股
愛立信8.42+0.00%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty