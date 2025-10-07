鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估下修至0.57元，預估目標價為8.77元
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.58元下修至0.57元，其中最高估值0.65元，最低估值0.52元，預估目標價為8.77元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.65(0.65)
|0.79
|0.71
|0.69
|最低值
|0.52(0.52)
|0.43
|0.44
|0.47
|平均值
|0.58(0.59)
|0.58
|0.61
|0.57
|中位數
|0.57(0.58)
|0.58
|0.65
|0.55
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|263.26億
|270.94億
|278.14億
|242.61億
|最低值
|239.87億
|240.42億
|242.90億
|240.66億
|平均值
|248.07億
|249.81億
|254.46億
|241.64億
|中位數
|246.38億
|250.25億
|253.83億
|241.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.57
|0.79
|0.56
|-0.75
|--
|營業收入
|252.47億
|270.61億
|268.33億
|248.07億
|234.45億
