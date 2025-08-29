鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估下修至1.05元，預估目標價為22.62元
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.1元下修至1.05元，其中最高估值1.5元，最低估值0.64元，預估目標價為22.62元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.5(2.3)
|2.28
|2.4
|1.91
|最低值
|0.64(0.64)
|1.4
|1.5
|1.91
|平均值
|1.07(1.13)
|1.9
|2.04
|1.91
|中位數
|1.05(1.1)
|1.94
|2.06
|1.91
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|130.38億
|132.69億
|133.70億
|135.29億
|最低值
|122.10億
|124.87億
|127.15億
|135.29億
|平均值
|124.67億
|128.42億
|130.19億
|135.29億
|中位數
|123.99億
|128.51億
|130.58億
|135.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.17
|3.49
|1.77
|2.11
|2.35
|營業收入
|157.85億
|146.26億
|133.93億
|134.76億
|131.56億
詳細資訊請看美股內頁：
SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
