盤中速報 - MANTRA大漲16.9%，報0.13美元
鉅亨網新聞中心
MANTRA(OM)在過去 24 小時內漲幅超過16.9%，最新價格0.13美元，總成交量達0.40億美元，總市值1.36億美元，目前市值排名第 101 名。
近 1 日最高價：0.17美元，近 1 日最低價：0.11美元，流通供給量：1,054,765,572。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-32.49%
- 近 1 月：-48.69%
- 近 3 月：-53.73%
- 近 6 月：-81.30%
- 今年以來：-97.05%
