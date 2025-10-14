search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.8%，報32.8元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間14日20:40，美元/泰銖上漲0.26點漲幅達0.8%，暫報32.8點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.84%
  • 近 1 週：+0.37%
  • 近 3 月：+0.46%
  • 近 6 月：-2.37%
  • 今年以來：-5.10%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.73，本日上漲0.25%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.67，本日上漲0.5%
  • 美元/瑞郎相關性0.64，本日上漲0.11%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.68，本日上漲0.17%
  • 英鎊/美元相關性-0.63，本日上漲0.6%
  • 紐元/美元相關性-0.59，本日上漲0.61%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/泰銖32.750+0.65%
歐元/美元1.1575+0.04%
英鎊/美元1.3282-0.38%
紐元/美元0.5694-0.54%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty