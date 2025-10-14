外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.8%，報32.8元
截至台北時間14日20:40，美元/泰銖上漲0.26點漲幅達0.8%，暫報32.8點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.84%
- 近 1 週：+0.37%
- 近 3 月：+0.46%
- 近 6 月：-2.37%
- 今年以來：-5.10%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.73，本日上漲0.25%
- 美元/瑞典克朗相關性0.67，本日上漲0.5%
- 美元/瑞郎相關性0.64，本日上漲0.11%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
