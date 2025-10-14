search icon



外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌1.12%，報0.6441元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間14日18:20，澳元/美元下跌0.0073點跌幅達1.12%，暫報0.6441點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.00%
  • 近 1 週：-1.51%
  • 近 3 月：-0.97%
  • 近 6 月：+3.64%
  • 今年以來：+5.23%

澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.87，本日下跌0.77%
  • 英鎊/美元相關性0.71，本日下跌0.53%
  • 歐元/美元相關性0.71，本日下跌0.14%

澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.75，本日下跌0.79%
  • 美元/南非蘭特相關性-0.74，本日下跌1%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.73，本日下跌1.13%

台股首頁我要存股
澳元/美元0.6443-1.09%
紐元/美元0.5684-0.72%
英鎊/美元1.3261-0.53%
歐元/美元1.1555-0.14%
南非蘭特/美元0.0572-0.87%

