盤中速報 - Worldcoin大跌8.12%，報0.92美元
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過8.12%，最新價格0.92美元，總成交量達0.72億美元，總市值18.49億美元，目前市值排名第 28 名。
近 1 日最高價：1.02美元，近 1 日最低價：0.92美元，流通供給量：1,967,175,405。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-16.85%
- 近 1 月：-37.06%
- 近 3 月：-5.70%
- 近 6 月：+34.05%
- 今年以來：-55.46%
