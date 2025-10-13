search icon



1. 投信累計賣超 5 日的股票
中信金 (2891-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW)、聯電 (2303-TW)、國泰金 (2882-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
中信金 (2891-TW)、聯電 (2303-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW)、國泰金 (2882-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
中信金 (2891-TW)、聯電 (2303-TW)、國泰金 (2882-TW)、興富發 (2542-TW)、台新新光金 (2887-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
中信金 (2891-TW)、聯電 (2303-TW)、國泰金 (2882-TW)、興富發 (2542-TW)、台新新光金 (2887-TW)


5. 投信當日 (09) 賣超的股票
中信金 (2891-TW)、聯電 (2303-TW)、國泰金 (2882-TW)、英業達 (2356-TW)、遠東新 (1402-TW)
 

中信金42.1-1.17%
聯電44.45-2.63%
國泰金65.3-1.66%
興富發38.9-1.02%
台新新光金18.35-2.39%
英業達44.4-4.21%
遠東新27.25-1.09%
凱基美國非投等債14.12-0.28%
群益優選非投等債9.45-0.21%

#動能指標下跌股

偏強
聯電

43.33%

勝率
偏強
國泰金

69.23%

勝率

#島狀下跌

偏強
聯電

43.33%

勝率

#弱勢下殺股

偏弱
中信金

71.43%

勝率

