投信近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心
1. 投信累計賣超 5 日的股票
中信金 (2891-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW)、聯電 (2303-TW)、國泰金 (2882-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)
2. 投信累計賣超 4 日的股票
中信金 (2891-TW)、聯電 (2303-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW)、國泰金 (2882-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)
3. 投信累計賣超 3 日的股票
中信金 (2891-TW)、聯電 (2303-TW)、國泰金 (2882-TW)、興富發 (2542-TW)、台新新光金 (2887-TW)
4. 投信累計賣超 2 日的股票
中信金 (2891-TW)、聯電 (2303-TW)、國泰金 (2882-TW)、興富發 (2542-TW)、台新新光金 (2887-TW)
5. 投信當日 (09) 賣超的股票
中信金 (2891-TW)、聯電 (2303-TW)、國泰金 (2882-TW)、英業達 (2356-TW)、遠東新 (1402-TW)
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告