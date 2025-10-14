search icon



盤中速報 - 恆生指數下跌-516.62點至25372.86點，跌幅2%

鉅亨網新聞中心


截至台北時間14日02:18，恆生指數下跌516.62點（或2%），暫報25372.86點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.96%
  • 近 1 月：-1.89%
  • 近 3 月：+7.25%
  • 近 6 月：+23.79%
  • 今年以來：+29.06%

焦點個股


航空、航天及國防概念領跌-4.58%。其中 航天控股(00031-HK) 下跌 6.35% ; 中航科工(02357-HK) 下跌 4.23% ; 大陸航空科技控股(00232-HK) 下跌 0.72% 。

鋁概念領跌-4.31%。其中 榮陽實業(02078-HK) 下跌 14.62% ; 中國宏橋(01378-HK) 下跌 4.17% ; 博雷頓(01333-HK) 下跌 3.74% 。

