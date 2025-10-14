鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估上修至22元，預估目標價為1060元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對台達電(2308-TW)做出2025年EPS預估：中位數由21.83元上修至22元，其中最高估值24.6元，最低估值17.68元，預估目標價為1060元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|24.6(24.6)
|40.45
|71.72
|最低值
|17.68(17.68)
|22.27
|21.61
|平均值
|21.9(21.8)
|29.85
|39.06
|中位數
|22(21.83)
|29
|36.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|548,070,830
|738,700,000
|992,091,000
|最低值
|499,384,000
|554,086,000
|554,085,540
|平均值
|522,503,920
|623,158,830
|755,287,740
|中位數
|520,742,000
|616,979,500
|746,035,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|13.56
|12.86
|12.58
|10.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|421,147,557
|401,226,501
|384,443,308
|314,670,796
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
