外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大漲0.84%，報0.6523元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間13日14:20，澳元/美元上漲0.0054點漲幅達0.84%，暫報0.6523點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.68%
- 近 1 週：-2.00%
- 近 3 月：-1.66%
- 近 6 月：+2.93%
- 今年以來：+4.51%
澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對
澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性-0.75，本日上漲0.64%
- 美元/南非蘭特相關性-0.74，本日上漲0.91%
- 美元/挪威克朗相關性-0.73，本日上漲0.13%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.1%，報17.3074元
- 外匯速報 - 澳元/日元(AUDJPY) 大漲1.22%，報98.97元
- 外匯速報 - 美元/台幣(USDTWD) 大漲0.41%，報30.669元
- 外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大漲0.77%，報0.6519元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇