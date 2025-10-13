鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估下修至21.37元，預估目標價為330元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2025年EPS預估：中位數由21.57元下修至21.37元，其中最高估值23.05元，最低估值20.16元，預估目標價為330元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|23.05(23.81)
|27.13
|26.02
|最低值
|20.16(20.16)
|21.1
|23.2
|平均值
|21.53(21.78)
|23.58
|24.61
|中位數
|21.37(21.57)
|23.41
|24.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7,153,000
|7,860,000
|7,848,000
|最低值
|6,674,000
|6,996,000
|7,844,410
|平均值
|6,869,280
|7,456,390
|7,846,200
|中位數
|6,843,340
|7,424,970
|7,846,200
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|23.47
|22.83
|22.03
|17.84
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,817,305
|6,789,861
|6,321,198
|5,595,043
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
