鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估下修至21.37元，預估目標價為330元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2025年EPS預估：中位數由21.57元下修至21.37元，其中最高估值23.05元，最低估值20.16元，預估目標價為330元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值23.05(23.81)27.1326.02
最低值20.16(20.16)21.123.2
平均值21.53(21.78)23.5824.61
中位數21.37(21.57)23.4124.61

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值7,153,0007,860,0007,848,000
最低值6,674,0006,996,0007,844,410
平均值6,869,2807,456,3907,846,200
中位數6,843,3407,424,9707,846,200

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS23.4722.8322.0317.84
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,817,3056,789,8616,321,1985,595,043

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

