search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估下修至21.57元，預估目標價為330元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2025年EPS預估：中位數由22.11元下修至21.57元，其中最高估值23.81元，最低估值20.16元，預估目標價為330元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值23.81(24.64)24.9126.02
最低值20.16(20.16)21.123.2
平均值21.83(22.11)23.0724.61
中位數21.57(22.11)22.9724.61

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值7,153,0007,860,0007,848,000
最低值6,674,0006,996,0007,844,410
平均值6,883,4607,409,8307,846,200
中位數6,849,3407,375,9807,846,200

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS23.4722.8322.0317.84
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,817,3056,789,8616,321,1985,595,043

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
晶碩316-0.94%
美元/台幣30.310-0.23%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

偏弱
晶碩

62.07%

勝率

延伸閱讀



Empty