盤中速報 - 比特幣現金大漲8.52%，報541.6美元
鉅亨網新聞中心
比特幣現金(BCH)在過去 24 小時內漲幅超過8.52%，最新價格541.6美元，總成交量達0.39億美元，總市值107.87億美元，目前市值排名第 11 名。
近 1 日最高價：544.5美元，近 1 日最低價：477.7美元，流通供給量：19,917,181。
比特幣現金是比特幣區塊鏈的硬分叉，一種由社群驅動的協議或技術面更新。在2017年8月1日的分岔將區塊大小更新為8MB。第二次硬分叉在2018年11月16日，分為「比特幣SV(Satoshi"s Vision)」中本聰的願景和比特幣ABC。後者擁有更多的算力和節點，最終成為了主鏈並接管BCH代號。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-15.70%
- 近 1 月：-16.28%
- 近 3 月：-1.07%
- 近 6 月：+45.31%
- 今年以來：+11.19%
