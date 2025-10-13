賣賣賣！黃仁勳持續套現！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-13 05:30

‌



輝達執行長黃仁勳。（圖：Shutterstock）

10 月 8 日至 10 日短短 3 天內，黃仁勳通過 20 筆分散交易，售出 22.5 萬股輝達股票，平均每股成交價格約 190.2 美元，累計套現金額約 4,280 萬美元。

‌



在此之前的 10 月 1 日至 7 日，他已保持每日減持 7.5 萬股的穩定節奏，連續五個交易日操作，每股成交均價區間在 186.8 美元至 191.5 美元，累計套現超過 7,024 萬美元。

疊加兩波減持數據計算，2025 年 10 月以來，黃仁勳通過美國證券交易所完成的股票減持交易已超 30 筆，累計減持股票數量達 60 萬股，總套現金額突破 1.13 億美元。

即便黃仁勳經過多輪減持，截至 10 月 10 日仍持有約 7,056 萬股輝達股票，以當日收盤價 183 美元計算，持股市值接近 130 億美元，依舊是輝達核心持股股東之一。

需要注意的是，黃仁勳 10 月以來的密集減持，並未對輝達股價形成明顯壓制。

從近期股價表現來看，10 月 1 日黃仁勳開啟當月首輪減持時，輝達股價開盤價為 185.3 美元，此後黃仁勳持續減持，而輝達股價逐步攀升，10 月 10 日盤中最高觸及 195.62 美元，創下輝達上市以來歷史新高，顯示資金承接意願強勁。