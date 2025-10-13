賣賣賣！黃仁勳持續套現！
鉅亨網編譯鍾詠翔
美東時間上周五（10 日）美股盤後，美國證券交易委員會（SEC）公布的最新文件顯示，人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）(NVDA-US) 執行長黃仁勳近期密集減持。
10 月 8 日至 10 日短短 3 天內，黃仁勳通過 20 筆分散交易，售出 22.5 萬股輝達股票，平均每股成交價格約 190.2 美元，累計套現金額約 4,280 萬美元。
在此之前的 10 月 1 日至 7 日，他已保持每日減持 7.5 萬股的穩定節奏，連續五個交易日操作，每股成交均價區間在 186.8 美元至 191.5 美元，累計套現超過 7,024 萬美元。
疊加兩波減持數據計算，2025 年 10 月以來，黃仁勳通過美國證券交易所完成的股票減持交易已超 30 筆，累計減持股票數量達 60 萬股，總套現金額突破 1.13 億美元。
即便黃仁勳經過多輪減持，截至 10 月 10 日仍持有約 7,056 萬股輝達股票，以當日收盤價 183 美元計算，持股市值接近 130 億美元，依舊是輝達核心持股股東之一。
需要注意的是，黃仁勳 10 月以來的密集減持，並未對輝達股價形成明顯壓制。
從近期股價表現來看，10 月 1 日黃仁勳開啟當月首輪減持時，輝達股價開盤價為 185.3 美元，此後黃仁勳持續減持，而輝達股價逐步攀升，10 月 10 日盤中最高觸及 195.62 美元，創下輝達上市以來歷史新高，顯示資金承接意願強勁。
拉長時間維度，2025 年以來，輝達股價始終保持上行趨勢，累計漲幅超過 36%，超過美股標普 500 指數同期漲幅。
股價強勢的背後，是輝達扎實的基本面支撐，2026 年度第二季營收 467.43 億美元，較一年前激增 56%，略高於分析預期的 462.3 億美元。
