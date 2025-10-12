search icon



盤中速報 - 文件幣大跌8.05%，報1.57美元

鉅亨網新聞中心


文件幣(FIL)在過去 24 小時內跌幅超過8.05%，最新價格1.57美元，總成交量達0.43億美元，總市值10.79億美元，目前市值排名第 37 名。

近 1 日最高價：1.73美元，近 1 日最低價：1.49美元，流通供給量：684,914,171。

Filecoin是一個去中心化的檔案儲存和共用系統，利用區塊鏈技術來保護資料的完整性。該區塊鏈建立在「複製證明」和「時空證明」上，用戶可將儲存空間租借給其他用戶，能以更快的速度提供所需資料者將會得到手續費獎勵，鼓勵節點複製並保存檔案。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-33.16%
  • 近 1 月：-39.16%
  • 近 3 月：-38.54%
  • 近 6 月：-39.16%
  • 今年以來：-69.58%

