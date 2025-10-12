盤中速報 - 萊特幣大跌8.14%，報92.85美元
鉅亨網新聞中心
萊特幣(LTC)在過去 24 小時內跌幅超過8.14%，最新價格92.85美元，總成交量達1.85億美元，總市值71.19億美元，目前市值排名第 14 名。
近 1 日最高價：102.77美元，近 1 日最低價：90.05美元，流通供給量：76,233,133。
Litecoin由Google和Coinbase前員工Charlie Lee打造，他希望創建一個精簡版的比特幣，不僅交易速度更快，手續費也更低廉，因此很適合微型的交易服務。大約每2.5分鐘就可以處理一個塊，預期產出的數量是比特幣發行貨幣量的四倍之多，使用的Scrypt加密演算使之在普通電腦上進行挖礦更為容易。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-21.49%
- 近 1 月：-20.94%
- 近 3 月：+0.58%
- 近 6 月：+18.68%
- 今年以來：-11.34%
