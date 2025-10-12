search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - 恆星幣大跌10.26%，報0.3299美元

鉅亨網新聞中心


恆星幣(XLM)在過去 24 小時內跌幅超過10.26%，最新價格0.3299美元，總成交量達1.18億美元，總市值121.04億美元，目前市值排名第 18 名。

近 1 日最高價：0.3721美元，近 1 日最低價：0.16美元，流通供給量：31,351,432,663。

Stellar是一個開放的金融系統，主要用於促進跨資產價值轉移和儲存，讓任何收入水準的用戶，都可以使用到低成本的金融服務，比起現存的支付服務，Stellar提供的跨境交易成本更低，促進代幣和法幣之間的流動性。IBM於2019年推出的全球支付系統World Wire就是採用Stella協議。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-18.92%
  • 近 1 月：-19.39%
  • 近 3 月：-11.38%
  • 近 6 月：+36.51%
  • 今年以來：-25.01%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅恆星幣

相關行情

台股首頁我要存股
恆星幣0.3278-11.8%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty