鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過90.75億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-11 17:15

‌



24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；IOTX(IOTX)24小時漲幅43.4%。

24小時跌幅：大零幣(ZEC)24小時跌幅19%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。

‌



近一週漲幅：DEXE(DEXE)近一週漲幅54.7%；KAVA(KAVA)近一週漲幅47.9%；C98(C98)近一週漲幅46.1%。