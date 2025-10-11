鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過90.75億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格111,569.17美元，24小時漲跌幅-8.19%；以太幣(ETH)現報價格3,832.58美元，24小時漲跌幅-11.7%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達90.75億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達71.73億美元；USDC(USDC)24小時成交量達69.21億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；IOTX(IOTX)24小時漲幅43.4%。
24小時跌幅：大零幣(ZEC)24小時跌幅19%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。
近一週漲幅：DEXE(DEXE)近一週漲幅54.7%；KAVA(KAVA)近一週漲幅47.9%；C98(C98)近一週漲幅46.1%。
近一週跌幅：大零幣(ZEC)近一週跌幅49.9%；達世幣(DASH)近一週跌幅10.9%；Lista(LISTA)近一週跌幅5.04%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 以太幣大跌12.92%，報3,759.68美元
- 盤中速報 - 比特幣大跌8.78%，報110,432.63美元
- 幣圈最大爆倉日！比特幣一度跌13%！一天超百億美元遭平倉
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過80.63億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇