search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - 幣安幣大跌8.54%，報1,134.2美元

鉅亨網新聞中心


幣安幣(BNB)在過去 24 小時內跌幅超過8.54%，最新價格1,134.2美元，總成交量達20.11億美元，總市值1,588.01億美元，目前市值排名第 3 名。

近 1 日最高價：1,240.1美元，近 1 日最低價：860.1美元，流通供給量：139,287,205。

幣安幣是由Binance平台發行的功能型代幣，可以用來支付幣安交易所的手續費或參與投資活動。原先是部署在以太坊網絡上的ERC-20代幣，然而隨著幣安鏈主網發佈上線，現已今有三種BNB存在：幣安鏈的BEP-2；幣安智能鏈的BEP-20；以太坊的ERC-20。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-3.44%
  • 近 1 月：+23.09%
  • 近 3 月：+61.04%
  • 近 6 月：+89.65%
  • 今年以來：+56.98%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅幣安幣

相關行情

台股首頁我要存股
幣安幣1142.64+0.40%
以太幣3753.00-3.40%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty