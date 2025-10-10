search icon



盤中速報 - Paypal控股(PYPL-US)大跌5.02%，報71.95美元

鉅亨網新聞中心


Paypal控股(PYPL-US)截至台北時間10日23:32股價下跌3.8美元，報71.95美元，跌幅5.02%，成交量7,271,386（股），盤中最高價76.90美元、最低價71.91美元。

美股指數盤中表現

Paypal控股(PYPL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+9.89%
  • 近 1 月：+11.92%
  • 近 3 月：+1.23%
  • 近 6 月：+31.95%
  • 今年以來：-11.25%

Paypal控股

