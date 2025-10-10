盤中速報 - Paypal控股(PYPL-US)大跌5.02%，報71.95美元
鉅亨網新聞中心
Paypal控股(PYPL-US)截至台北時間10日23:32股價下跌3.8美元，報71.95美元，跌幅5.02%，成交量7,271,386（股），盤中最高價76.90美元、最低價71.91美元。
美股指數盤中表現
Paypal控股(PYPL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.89%
- 近 1 月：+11.92%
- 近 3 月：+1.23%
- 近 6 月：+31.95%
- 今年以來：-11.25%
