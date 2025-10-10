盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大跌5.07%，報162.01美元
鉅亨網新聞中心
安謀控股公司(ARM-US)截至台北時間10日23:04股價下跌8.65美元，報162.01美元，跌幅5.07%，成交量2,062,149（股），盤中最高價171.59美元、最低價162.01美元。
美股指數盤中表現
安謀控股公司(ARM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+12.17%
- 近 1 月：+21.21%
- 近 3 月：+15.3%
- 近 6 月：+98.86%
- 今年以來：+38.34%
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Cadence設計系統(CDNS-US)大跌5.03%，報331.12美元
- 盤中速報 - 台積電ADR(TSM-US)大跌5.06%，報284.71美元
- 盤中速報 - 萊迪思半導體(LSCC-US)大跌5.52%，報70.46美元
- 盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.07%，報569.89美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇