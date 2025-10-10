search icon



盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大跌5.07%，報162.01美元

鉅亨網新聞中心


安謀控股公司(ARM-US)截至台北時間10日23:04股價下跌8.65美元，報162.01美元，跌幅5.07%，成交量2,062,149（股），盤中最高價171.59美元、最低價162.01美元。

美股指數盤中表現

安謀控股公司(ARM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+12.17%
  • 近 1 月：+21.21%
  • 近 3 月：+15.3%
  • 近 6 月：+98.86%
  • 今年以來：+38.34%

美股美股盤中盤中速報安謀控股公司

台股首頁我要存股
S&P 5006628.64-1.58%
道瓊指數45771.30-1.27%
NASDAQ22593.63-1.87%
費城半導體6590.91-3.65%
安謀控股公司159.8362-6.34%

